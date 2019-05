Nijkommer Jan Teade Nauta is net te ferslaan, foar tredde kear op rige ljept hy it fierst

Ysbrand Galama waard twadde mei 19,01. Mei 18,47 waard Sytse Bokma tredde.

By de famkes yn de topklasse sprong Femke Rispens út Niehove (Grinslân) mei 15,47 in persoanlik rekôr. Se sprong dêrmei fierder as winneres by de froulju Sigrid Bokma. Dy helle 14,72 en wie dêrmei Marije Reitsma (13,74) en Akke Dijkstra (13,16) foar.

Wietse Nauta wûn by de junioaren mei 17,57. De winst by de jonges wie foar Riemer Durk Krol, dy't in persoanlik rekôr sprong fan 17,77.