Meardere ploegen ride út foar boskbrân op Skylge

De brânwacht hie it fjoer fluch ûnder kontrôle. De offisier fan tsjinst wie op de fêste wâl, en hie neffens in wurdfierder fan de brânwacht de KNRM al alarmearre om sa gau as mooglik nei it eilân te kinnen, mar al gau blykte dat dat net nedich wie.

De brân wie in it bosk oan de Badweg West by West-Skylge. De brânwacht waard om tsien foar achten hinne oproppen, en skaalde gau op. It korps fan Skylge wie mei meardere ploegen oanwêzich.