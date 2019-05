Erwin Zeinstra oer skiedsrjochtersgoal: "In wike letter hie it gjin doelpunt west"

"It is sa dat de skiedsrjochter sjoen wurdt as ûnderdiel fan it spul", seit Zeinstra. "As hy de bal oanrekket, giet it spul gewoan troch."

"Dit ha ik noch noait sjoen"

It komt net faak foar dat in skiedsrjochter 'skoart'. "Dat de bal sa fia de skiedsrjochter yn de goal giet, ha ik ek noch noait sjoen", seit Zeinstra.

Pynlik is wol dat de regel per 1 juny feroaret. "Dan wurdt de goal net mear goedkard, omdat it ûnearlik is as je der foardiel by ha." De regel wurdt dan oars. "As der dan skoard wurdt en de skiedsrjochter hat de bal rekke, en dêrtroch giet de bal yn de goal, dan telt de goal net mear."

De nije regel giet foar it earst yn op it wrâldkampioenskip foar froulju.