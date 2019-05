Neffens in wurdfierder fan de brânwacht wiene der gjin minsken yn de wenning. Brânwachtminsken út Jobbegea en Aldeberkeap binne útriden om it fjoer te blussen.

De Himrik is in doarpke ten suden fan Drachten. De reek fan de brân is yn de wide omkriten te sjen.

It is net dúdlik wat de oarsaak fan de brân is.