ONS Snits ferliest lêste kompetysjewedstriid dy't nearne om gie

ONS spile nearne mear om. De Snitsers wiene al feilich.

Yn de earste helte kaam Katwyk op in 2-0 foarsprong troch doelpunten fan Chima Bosman en Tim Bloemendaal. Yn de twadde helte kaam ONS werom yn de wedstriid troch in doelpunt fan Nick Burger, mar yn de slotfaze beslikke Kay Tejan de wedstriid út namme fan de thúsploech. It waard 3-1.