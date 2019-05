Bûtenpost bliuwt yn haadklasse nei lykspul: "in prestaasje fan nivo"

Direkt nei de ôftraap stie Bûtenpost yn Putten al mei 1-0 achter. Mei ien lange bal skoarde Jurian van den Brink binnen 10 sekonden foar SDC Putten. De Friezen hiene it dreech, en spilen sawat de hiele earste helte tsjin in achterstân oan.

It wie spannend, en der wiene in protte kânsen. Troch in doelpunt fan Rob Dijkstra kamen de Friezen flak foar de rêst op likense hichte.

De twadde helte wie net om oan te sjen. In protte kânsen wienen der net, al like Bûtenpost noch wol te skoaren. Dat doelpunt waard ôfkard, fanwege bûtenspul. It bleaun 1-1.

Bûtenpost spile dit seizoen foar it earst yn de haadklasse. Dat de Friezen de neikompetysje ûntrinne, is neffens sportferslachjouwer Roelof de Vries "in prestaasje fan nivo".