Skiedsrjochter 'skoart' by lêste kompetysjewedstriid fan Harkemase Boys

It wie in doelpuntrike wedstriid op it sportpark De Bosk. Yn de earste helte kaam Harkemase Boys op in 2-0 foarsprong, troch doelpunten fan Berwout Beimers en Henny Bouius. Op slach fan rêst krige Hoek in goeie kâns op de oanslutingstreffer. Rik Impens stie frij, mar skeat de bal in meter neist de goal.

Yn de twadde helte kamen de Friezen goed út de startblokken wei. Kevin Mennega skoarde de 3-0. Dêrmei joech Hoek de moed net op. Rik Impers makke de 3-1, en fia skiedsrjochter Paarhuis.

Yn de 71'ste minút sette Jochem van Putten de wedstriid op slot. Hy makke de 4-2 foar de Harkemase Boys.