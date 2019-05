HEA! De froulju fan Ried breidzje sokken

Hieltyd minder minsken witte noch hoe't je sokken breidzje moatte. Yn Ried hat in groepke froulju dêr wat op betocht: geregeld komme se byelkoar yn it doarpshûs om wer sokken op priemmen te setten. Guon witte noch hoe't it moat, guon moatte it noch leare. Mar gesellich is it yn alle gefallen.