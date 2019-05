Kleurrike dei yn Ljouwert: Fries Straatfestival en PRIDE

Earder stie it festival faai, mar nei in subsydzje koe it dit jier dochs wer organisearre wurde. De earste edysje wie yn 1980.

Ien fan de acts is in ynteraktive strjitteäterfoarstelling, besteande út in mobile ynstallaasje dy't mei dappere omstanners op strjitte ta libben komt. In oare is act is dy fan jonge talinten fan Jazzdance Balletstudio Nynke van Duinen. Achter grize en rimpele maskers dûke se oeral op. Wer in oar makket muzyk mei syn selsmakke glêsoargel.

Pride

Ek PRIDE Leeuwarden docht de binnenstêd dizze sneon oan. De feestlike boateparade fiert it earste lustrum en hat as tema reinbôge(flagge). De boaten farre troch de grêften tusken 16.00 en 18.00 oere. Jûns is in feest mei ûnder oare sjongeres Imca Marina.