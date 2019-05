Fryske brânwachtposten mei nij materieel better taret

Ferline jier moast de tsjinst 40 kear yn aksje kommen. "Het gaat dan om zaken als een persoon of voertuig te water, een omgeslagen zeilboot of een schip in de problemen."

Yn Fryslân binne yn totaal tsien saneamde 'oerflakterêdingteams'. It materieel komt benammen yn de wetterrike gebieten te stean. De brânwacht is wiis mei de útwreiding. "Nu kunnen mensen nog sneller helpen." Mei de simmer foar de doar tinkt er it wol wer drok te krijen.