Fisken telle op eastlik Waad om byld te krijen fan ûnderwetternatuer

De fûke by Skiermûntseach hat in al in jier lang proefdraaid, mar freedtemiddei is dit projekt offisjeel begûn. It wurk leit yn hannen fan fiskers, wittenskippers en natuerbeskermers. Sy binne it lang net altyd iens, mar der wurdt no mei elkoar fol ynset op it better yn kaart bringen fan de ûnderwetternatuer fan dit stik Waad en de Lauwersmar.

De trije partijen dy't hjirby belutsen binne, binne Staatsbosbeheer, de koöperaasje Vissers van de Kust en ûndersyksynstitút NIOZ fan Texel. It NIOZ hat al 60 jier lang in ûndersykfûke yn it westlike part fan it Waad.

De fangsten dêr rinne al jierren lang stadichoan werom. Dêrtroch is it byld ûntstien dat der hieltyd minder fisk yn de Waadsee sit, mar om't it om mar ien fûke giet, binne benammen fiskers dêr noch net fan oertsjûge. Ek hawwe sy der belang by dat fisken better hinne en wer kinne tusken swiet en sâlt wetter.