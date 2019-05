Famylje Van der Pol draaft Alvestêdetocht tsjin kanker

It is de bedoeling de loop yn 24 oeren te dwaan. De dielnimmers rinne ferskillende ôfstannen tusken de 5 en 21 kilometer. Der is yntusken mear as 13.000 euro ophelle.

"We rinne foar it libben", seit Willem van der Pol. Hy hat sels 21 kilometer draafd tusken Parregea en Kimswert. "It giet reedlik goed, we lizze sels twa oeren foar op skema. Elk docht ekstra syn bêst. We dogge it mei syn allen en omdat it tichtby is, kin elkenien derby wêze om oan te moedigjen lâns de rûte. Net elk kin like lang drave, mar elk draacht sa wol syn stientsje by."

Skouders derûnder

De famylje wol mei dizze aksje wat posityfs dwaan. "Kanker is heftich en komt yn alle famyljes foar, ek wy wurde net sparre. Mar sa wolle we de skouders derûnder sette, minsken in hert ûnder de riem stekke en dus jild ophelje."

Underweis krije se in soad stipe. "Dat is hertferwaarmjend. Minsken steane midden yn de nacht om dy oan te moedigjen."

De finish fan de estafette is sneontemiddei 15.30 oere yn Wâldsein.