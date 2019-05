Dweilorkest Feintsjes is nominearre foar 'klup fan it jier'

It is de twadde kear dat der in ferkiezing is fan de 'Club van het jaar'. It is in inisjatyf fan de Rabobank mei NOC*NSF, LKCA, Kunstbende, AD en de regionale deiblêden. It doel is om de krêft fan sport- en kultuerklups by safolle mooglik minsken yn de skynwerpers te setten.

Der binne yn Nederlân 50.000 ferieningen en stiftingen dy't neffens de inisjatyfnimmers it grutste sosjale netwurk fan it lân binne.