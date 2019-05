Sherida Spitse wil zichzelf niet teveel druk opleggen in aanloop naar WK

Wie de favorieten zijn, daar kan ze niet veel over zeggen. Elk land heeft goede kwaliteiten volgens de oud-Sneker. Het is belangrijk dat ze naar zichzelf kijken, vindt ze. "De bal is rond, je weet nooit wat er gebeurt. We moeten het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken en onszelf ook niet teveel druk opleggen. Dat is niet nodig. We zijn een collectief met elkaar en dat maakt ons sterk", zegt Spits vol zelfvertrouwen.

Ze voelt geen druk op zichzelf, omdat ze als collectief juist zo sterk zijn. Toch blijft ze ook nuchter. "Als iedereen goed in vorm is, dan zijn we goed. Je kan het allemaal wel willen, maar het moet ook gebeuren."

Of het erin zit, om wereldkampioen te worden, dat laat ze in het midden. "Niemand had verwacht dat wij Europees Kampioen zouden worden. Dus zeg nooit, nooit."