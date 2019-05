Sherida Spitse wol harsels net tefolle druk oplizze yn oanrin nei WK

Wa't de favoriten binne, dêr kin se net in soad oer sizze. Elk lân hat goede kwaliteit neffens de âld-Snitser. It is wichtich dat se nei harren sels sjogge, fynt se. "De bal is rond, je weet nooit wat er gebeurt. We moeten het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken en onszelf ook niet teveel druk opleggen. Dat is niet nodig. We zijn een collectief met elkaar en dat maakt ons sterk", seit Spits fol selsbetrouwen.

Se fielt gjin druk op har sels, omdat se as kollektyf just sa sterk binne. Dochs bliuwt se ek nuchter. "Als iedereen goed in vorm is, dan zijn we goed. Je kan het allemaal wel willen, maar het moet ook gebeuren."

Oft it deryn sit, om wrâldkampioen te wurde, dat lit se yn it midden. "Niemand had verwacht dat wij Europees Kampioen zouden worden. Dus zeg nooit, nooit."