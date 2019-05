Marit Bouwmeester sakket nei tredde plak op fiifde dei EK yn Porto

Dat wie net genôch om it twadde plak in it klassemint fêst te hâlden. Trochdat de Belgyske sylster Emma Plasschaert in goeie dei hie en nei in earste en twadde plak sylde, gie Plasschaert foarby Bouwmeester yn it klassemint. De Deenske Anne-Marie Rindom bliuwt op it earste plak stean.

Moarn is de lêste wedstriiddei oan de Portugese kust.