Keninklike ûnderskieding foar Linda Terpstra fan Fier

Terpstra waard beneamd ta Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Under lieding fan Terpstra groeide Fier fan in lyts opfangplak mei fjouwer bêden, út ta in lanlik ekspertize- en behannelsintrum op it mêd fan geweld in ôfhanklikheidrelaasjes. Terpstra ûntwikkele in fernijend konsept dat feiligens, beskerming, ûntwikkelingskânsen en takomst biedt oan slachtoffers.

Lanlik aktyf

Njonken har bestjoerlik wurk foar Fier, is Terpstra ek lanlik as frijwillich bestjoerder aktyf. Sa rjochte sy it Sintrum tsjin Bernehannel en Minskehannel op, publisearret se boeken en artikels en sprekt sy op ynternasjonale sympoasia en ûnderhâldt kontakten mei allegearre partijen. Yn it ferline hat Terpstra ek aktyf west as bestjoerder by Vrouwenhuis Twijnstraat yn Utrecht en by ouderparticipatiecrèche Mgr. van de Weteringstraat.

Crone: 'Fier is een uniek instituut geworden. De goede dingen die zij bedenken, worden in heel Nederland ingezet en ver daarbuiten. Dat is heel veel waard en daarom is Linda Terpstra benoemd tot commissaris. Ze is een inspiratie voor vele anderen.'