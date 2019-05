Fryske PvdA is bliid, mar net út 'e skroeven

In útslach fan fiif sitten yn it Europeesk Parlemint betsjut dat de PvdA foar de Twadde Keamer yn alle gefallen yn teory in kiezerspotinsjeel hat fan mar leafst tritich sitten en dat is folle mear as de njoggen sitten fan no.

By de sosjaal-demokraten is der lykwols noch net ien dy't dat lûdop seit. Dêrfoar is de útsjitter fan dizze wike noch te ynsidinteel. "Mar ik bin der fan oertsjûge dat der kânsen lizze foar de Partij van de Arbeid."