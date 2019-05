'Wykein fan it Begraafplak' yn Fryslân: net makaber, mar fol ferhalen

Yn Easterwâlde nimme sy it tema letterlik. Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde en Fochteloo hat der in ferhalewedstriid oan keppele. Minsken kinne in ferhaal ynstjoere oer bygelyks in persoan op it begraafplak, it ferhaal efter in grêfstien of gewoan in ferhaal oer harren bining mei it begraafplak.