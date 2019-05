Bysûnder Koreaansk porslein yn keramykmuseum Ljouwert

De bysûndere foarwerpen hearre by de keizerlike ûnen fan de saneamde Joseon-dynasty. Se komme út de lette 15 iuw of begjin 16e iuw. Yn de tentoanstelling 'Van Oost naar West' binne de komkes in belangrike skeakel tusken Sina en Japan en de ûntwikkeling fan porslein, sa lit it keramykmuseum witte.

De Ottema-Kingma Stichting hat ta doel de keunst en kultuerhistoarje yn Fryslân te befoarderjen. De stichting hat in kolleksje fan 30.000 objekten yn harren besit, dy't se oan musea en oare ynstellingen útliene.