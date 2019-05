In nije taalgame moat it fuortset ûnderwiis wer Frysk staverje litte

De nije game is ûnderdiel fan de digitale metoade Searje 36. De klassen dy't de game spylje, wurde automatysk yndield yn twa groepen. Dêr referearret de namme Twastriid oan.

Testskoallen

In tal skoallen hawwe it spultsje útprobearre yn de oanrin nei de lansearring ta. Neffens Afûk binne de reaksjes posityf. Learkrêften sjogge benammen it gearwurkjen tusken learlingen en it adaptive karakter fan it spul as pluspunten. Dosinten kinne folgje hoe't de learlingen it dogge.

De spulshow waard presintearre troch Folkert Wesseling. De winners út Burgum hawwe in útstapke wûn.