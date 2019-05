Kuorballer Tim Flokstra ferlit LDODK foar TOP (S)

Flokstra wennet sûnt ferline jier yn Amsterdam. It op en del reizgjen tusken Fryslân en Amsterdam kostet him in soad ynspanning en is eins net mear goed te kombinearjen mei syn stúdzje. Hoewol't hy it tige nei it sin hie op De Gordyk, kiest hy no dêrom foar in klup tichter by hûs.

Ferline jier waard Flokstra noch keazen ta grutste talint yn de Kuorbal League. TOP wie ferline jier sealkampioen en is dit seizoen mei LDODK, PKC en DOS'46 noch yn de race foar de Nederlânske fjildtitel.