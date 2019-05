Nije foarsitter foar stichtingsbestjoer SC Hearrenfean

Pronk hat bestjoersûnderfining yn de finansjele- en duorsume wrâld. Yn it ferline wie hy algemien direkteur fan Sportstad Heerenveen. Op it stuit is hy mei-eigner fan The Green World Company.

Fierder is de 72-jierrige Henny Groot Kormelink taheakke oan de Ried fan Kommissarissen. Dy bestiet no njonken Groot Kormelink út foarsitter Egbert van Hes en Willem Jan van Elsacker en is dêrmei wer kompleet.