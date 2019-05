Beweegbaar deel nieuwe brug Dronrijp "stapje voor stapje" ingeschoven

Het plaatsen van het beweegbare brugdek komt heel precies. "We hebben het ingereden vanaf een ponton en dat gaat op een gegeven moment centimeter voor centimeter", vertelt Brouwer. "Het lijkt soms alsof er niets gebeurt, maar het gaat echt stapje voor stapje."

De werkzaamheden zijn nog niet klaar. Vrijdag worden de eerste pijlers gesteld en er moet nog beton worden aangebracht onder de pijlers. Daarna kan aan dat deel met de afwerking worden begonnen. Volgende week worden er nog meer pijlers geplaatst en de resterende brugdelen, die uit Zeeland moeten komen.

Innovatief

De nieuwe brug over het Van Harinxmakanaal is een innovatief bouwwerk. Zo worden er 'geluidsarme voegovergangen' aangebracht. "Als je over een brug rijdt, hoor je vaak het geluid van de banden. Deze voegen zijn geluidsarm. Ze kunnen de komende honderd jaar mee, dus als het goed is, hoeven we er voorlopig geen onderhoud aan te plegen."

De brug is momenteel gestremd voor zowel de scheepvaart als het autoverkeer. Vanaf zondagmorgen 9 uur kunnen er weer boten langs. De verwachting is dat eind juni de brug ook open kan voor het autoverkeer.