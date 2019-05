Lintsje foar bestjoerder Linda Terpstra fan helpferlieningsynstânsje Fier

Foarsitter Linda Terpstra fan de ried fan bestjoer fan helpferlieningsgorganisaasje Fier yn Ljouwert is beneamd ta Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De keninklike ûnderskieding is freed útrikt troch boargemaster Ferd Crone by de fiering fan it 20-jierrich jubileum fan de Ljouwerter opfang Asja.