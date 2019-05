Gijs van Solkema út Snits yn it nasjonale follybalteam

De 21-jierrige Gijs van Solkema fan Snits spilet op 25 maaie mei it nasjonale follybalteam tsjin Kroäsië yn de Golden European League. De spulferdieler is selektearre troch de nije bûnscoach Roberto Piazza. De fêste earste spulferdieler fan Nederlân, Daan van Haarlem, is der net by. Dat makket it paad frij foar Gijs van Solkema, dy't foar it earst by it nasjonale team sit.