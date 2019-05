Beweechber part nije brêge Dronryp "stapke foar stapke" ynskood

It pleatsen fan it beweechbere part fan de brêge komt hiel presys. "We ha it ynriden fan in ponton ôf en dat giet op in gegeven momint sintimeter foar sintimeter", fertelt Brouwer. "It liket soms as gebeurt der hast neat, mar it giet echt stapke foar stapke."

It wurk is noch net dien. Freed wurde de earste pylders steld en der moat noch beton oanbrocht wurde ûnder de pylders. Dêrnei kin oan dat part mei de ôfwurking begûn wurde. Kommende wike wurde der noch mear pylders pleatst en de restearjende parten fan de brêge, dy't út Seelân komme moatte.

Ynnovatyf

De nije brêge oer it Van Harinxmakanaal is in ynnovatyf bouwurk. Sa wurde der 'lûdsearme foechoergongen' oanbrocht. "As je oer in brêge ride, hearre je faak it bannelûd. Dizze foegen binne lûdsearm. Se kinne de kommende hûndert jier mei, dus as it goed is, hoege we dêr foarearst gjin ûnderhâld oan te dwaan."

De brêge is op it stuit ticht foar sawol de skipfeart as it autoferkear. Fan sneintemoarn 9 oere ôf kinne der wer boaten del. De ferwachting is dat ein juny de brêge ek iepen kin foar it autoferkear.