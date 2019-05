Radio meitsje op it Fries Straatfestival: "It is hearlik om dêr middenyn te sitten!"

Wêrom radio meitsje op lokaasje en net yn de studio?

"Wy fine it as radiomakkers geweldich om ek ris rjochtstreeks yn kontakt te kommen mei ús publyk, mei de harkers. En dat kin as wy op lokaasje binne. By sokke útstjoeringen komme minsken somtiden efter my stean. Sa kinne se meisjen mei wat ik doch efter de mingtafel en hoe't it platen start of jingles draai. Diskear steane wy mei in grut poadium op it Waagplein, tichtby it byld fan it Frysk hynder: in prachtplakje!"

Wat silst dwaan op it StraatFestival?

Ik presintearje dus de radio-útstjoering, mar der binne noch folle mear minsken mei my oan it wurk. Foar de útstjoering wurkje ik gear mei in produser dy't items taried en de útstjoering eins betinkt en opbouwt. Dan binne der noch de kameraminsken en in regisseur, it programma is nammentlik ek op TV te sjen, in audiotechnikus dy't yn de gaten hâldt dat alles goed klinkt en trochkomt by de minsken thús en in ferslachjouwer, Geert van Tuinen, dy't oer it festival rint om fan oare saken ferslach te dwaan. Dêrneist wolle wy dat minsken by it poadium ek wat dwaan kinne. Dêrfoar komt ús promoteam mei. Sy sille mei it publyk it spultsje de 'Wylde wurd striid', bekend fan it SkoalTV programma Tsjek, dwaan. Hjiryn moatte fjouwer minsken sa rap mooglik yn letterpakken in ferskaat oan wurden foarmje. Fansels krije dy minsken ek in moaie Omrop-sinnebril ;)!"