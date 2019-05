Underhâld oan perronnen op stasjon It Hearrenfean set útein

De spoarbehearder is dwaande om de kearwanden te fernijen. Ek komt der in nije fluorring fan it perron. Der moat groeven wurde by de perronnen, mar dat sil nei alle gedachten fan 25 maaie ôf barre. Op dit stuit is der noch gjin hinder foar reizgers.

ProRail fiert dit ûnderhâldswurk mei opset tagelyk út mei it spoarûnderhâld tusken Ljouwert en Akkrum, de wike dat der gjin treinen ride wurdt sa effisjint as mooglik brûkt. Yn de wykeinen fan 25 oant 27 maaie en 1 juny oant 3 juny ride der gjin treinen op it trajekt Ljouwert-Meppel.