It is in bisteboel ûnder de provinsjale diken

Advys- en yngenieursburo Arcadis hat de ôfrûne tiid yn opdracht fan de provinsje mei wyldkamera's en ynspeksjes sjoen oft de faunapassaazjes goed wurkje. En dat is sa. Dat komt mei trochdat de bistepassaazjes reedlik koartlyn oanlein binne. Op de kamera's binne ûnder oare beamotters te sjen, mar ek dassen, foksen, katten en rotten.

Wat opfalt is it grutte tal otters. It wiene noch mear as yn de provinsje Oerisel, dêr't ek in behoarlike populaasje otters sit. De measte otters komme om it libben trochdat sy ûnder de tsjillen fan in auto of frachtwein bedarje.