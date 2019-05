Nije kultuernota Ljouwert: "Tink grut en bliuw ambisjeus"

Ferskate sprekkers út it kulturele fjild kamen oan it wurd sa as Hilde Mulder fan jeugdteaterskoalle Meeuw. Sy ropt de gemeente op om grut te tinken en te ynfestearen yn saken dy't der noch net binne. "Der wurdt hiel bot ynfestearre yn de tradisjonele saken sa as in stedsskouboarch, in filmhûs of Neushoorn. It is belangryk om ek te ynfestearen yn kulturiele briedplakken en fernijende keunstners."

Jild út oare potsjes

In opfallende ynsprekker wie Baukje de Vries fan it Leeuwarder Ondernemers Fonds (LOF). Sy hawwe foarich jier 1 miljoen euro yn kulturele haadstêd stutsen en binne kultureel sjoen wekker wurden, sa fynt De Vries. "We hebben gezien dat het mensen naar de stad brengt. Daarnaast hebben we geleerd dat we breed moeten denken. Cultuur moet overal uit gefinancierd kunnen worden." Ek sy hat in boadskip foar de ried: "Investeer in jongeren want die zijn heel erg belangrijk voor de toekomst van de stad, anders worden we een grijze en slapende stad."