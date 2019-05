Marit Bouwmeester op twadde plak nei fjirde dei EK yn Portugal

Nettsjinsteande dy resultaten gie Bouwmeester in plak omheech yn it klassemint, omdat de Finske Tuula Tenkanen mei in fyftjinde en tsiende plak sakke nei it fyfde plak. Nei de fjirde racedei stiet de Deenske Anne-Marie Rindom op in romme foarsprong yn it klassemint. Rindom hat 13 punten, Bouwmeester hat 33 punten mear.