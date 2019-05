De Hege Warren earst ûnder wetter sette om dêrnei kanaal oan te lizzen?

Twa kear kanaal oerstekke

Guon ynwenners fan it eilantsje de Burd by Grou binne noch altyd benaud dat de farwei der komt. "Ik fyn it misliedjend dat wy it dêr hjoed net oer hawwe meie. Se wolle no earst allinnich prate oer it ûnder wetter setten fan de Hege Warren, mar it soe my neat fernuverje dat se dêrnei it kanaal oanlizze. It gebiet stiet dan dochs al ûnder wetter", seit ien fan de oanwêzigen. Stel dat de farwei der komt, dan wurdt de situaasje foar rekreaasje op it wetter in stik gefaarliker. "Dan moatte jo tenei twa kear it kanaal oerstekke as jo nei de Alde Feanen ta wolle. Foar Earnewâld wurdt it dan better, mar foar Grousters wurdt it minder", leit in oare man út.