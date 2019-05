Follybalfroulju winne oertsjûgjend fan Súd-Koreä

Sûnder de suskes Jasper yn de basis gie it spul yn de earste set gelyk op oant 10-10. Dêrnei naam Nederlân it inisjatyf en pakte de follybalsters de earste set mei 25-18. De twadde set wie spannender. Súd-Koreä pakte in 21-20 foarsprong, mar troch fiif punten op rige pakte de ploech fan coach Jamie Morrison dochs noch de set.

Nettsjinsteande dat Marrit en Hester Jasper net yn de basis stiene, kamen beide spylsters wol yn aksje. It wie Marrit Jasper dy't mei in goed blok de wedstriid op 25-18 beslisse yn it foardiel fan de Nederlânske ploech.

Kommende wike wurde der wer trije duels spile yn de Nations League. Yn Apeldoorn binne Brazilië, Bulgarije en Poalen de tsjinstanners fan Nederlân.