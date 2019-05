Manifest oanbean om Lauwersmargebiet klear te meitsjen foar de takomst

Undernimmers út it gebiet sels hawwe in manifest (ûnderoan dit berjocht te lêzen) oanbean oer de takomst fan it Lauwersmargebiet. Want it wurdt heech tiid dat se belutsen wurde by de ûntwikkeling fan it gebiet. Dat seit ûndernimmer Aaltsje Rispens: "Der binne in soad plannen makke oer ús. It is no goed dat wy mei-inoar om tafel sitte. Yn dy fyftich jier Lauwersmar hawwe in hiel soad mieningen tsjinoer inoar stien. It begûn dermei dat nei de ôfsluting de fiskers teloarsteld wiene. Se rekken fiskgrûnen kwyt. Definsje krige in oefenterrein yn it Lauwersmargebiet, lânbou en natuer stiene faak tsjinoer inoar. Wy moatte dy tiid achter ús litte. Lit ús it no de kommende fyftich jier mei-inoar oan de slach gean."