Douwe Hoogland kandidaat-deputearre PvdA

Hoogland (67) is sûnt acht jier steatelid foar de PvdA. Neffens de PvdA past er goed by de portefúlje dy't de PvdA by de ûnderhannelingen binnenhelle hat. It soe dêrby gean om in soad 'griene' ûnderwerpen.

Douwe Hoogland wie earder biologysk boer en hat ek in soad bestjoerlike ûnderfining. Ek as steatelid set er him neffens de mail fan de partij yn foar alles 'wat groeit, bloeit en leeft in onze provincie'.