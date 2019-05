Is der in Anja Haga-effekt yn Noardeast-Fryslân?

Hast eltsenien yn Dokkum is bekend mei de namme Anja Haga, al is it mar fan de ferkiezingsaffisjes dy't rûnom yn de Bonifatiusstêd hingje. Mar har kenne en op har stimme is net itselde. "Ik gun it har wol", seit in Dokkumer dy't anonym bliuwe wol. "Mar ik wol net stimme op in mienskiplike ChristenUnie-SGP list."

Cor Kleefstra út De Westereen is krekt tige wiis mei de kandidatuer fan Haga. "Ik fyn it hiel belangryk dat der minsken yn Europa binne dy't Fryslân goed fertsjintwurdigje. Ik tink dat se hjir yn Dantumadiel in soad stimmen krijt." Pleatslik is der dêrom seker sprake fan in beheind 'Anja Haga-effekt', mar it bliuwt de fraach oft dat genôch stimmen opsmyt foar in sit yn it Europeesk parlemint.

Bykommend probleem is dat ek yn Noardeast-Fryslân de animo foar de Europeeske ferkiezings net bysûnder grut is. Hinke Visser wennet yn De Westereen foar in stimburo oer, mar giet der hjoed net hinne. "Ik stim oars altyd, mar it Europeesk Parlemint dêr haw ik gjin doel oer", lit se witte.