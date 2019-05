Fryske histoarje: de Van Sminia's yn Aldtsjerk

Net allinnich it konservearjen, mar ek it organisearjen fan it hiele restauraasjetrajekt is spesjalistysk wurk. Foardat it opknapwurk begjinne koe, is der njoggen jier ûndersyk dien en finansiering regele. Provinsje, it ryk en behearders fan de tsjerke bekostigje it wurk. Der binne noch famyljeleden yn libben fan de Van Sminia's, dy't finansjeel bydroegen hawwe oan it behâld fan de roubuorden fan har foarâlden.