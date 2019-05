Gjin gif op lânbouprodukten dy't út omkriten fan REC komme

De reststoffe-enerzjysintrale yn Harns hat gjin skealike effekten op gewaaksen yn de buert. Dat docht bliken út mjittings dy't ferline jier dien binne yn opdracht fan LTO Noord. Yn it ûndersyk is sjoen nei it effekt dat de útstjit fan de ôffaloven hat op bygelyks it gers, de spinaazje en de boerekoal dy't groeit yn de omjouwing en op de molke fan kij.