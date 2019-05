Direkteur Fier oer jeugdprostitúsje: 'It is fiif foar tolven'

Neffens Linda Terpstra, direkteur fan Fier, is it al jierren fiif foar tolven en is der folle mear nedich om it groeiende probleem fan jeugdprostitúsje oan te pakken. "Ik zou tegen iedereen willen zeggen: Houd je ogen open en benoem het, als er wat speelt. Dit is niet een vraagstuk dat alleen bij onze instelling thuishoort. We moeten ons er allemaal druk over maken en het probleem blootleggen. Alleen dan kunnen we op termijn dit probleem tackelen."

Neffens Terpstra is der yn Fryslân in soad skamte wat praten oanbelanget oer saken dy't te krijen hawwe mei fammen dy't seksueel misbrûkt wurde. "Instellingen, scholen, we hebben het er niet graag over als het daar speelt. Men wil er niet mee geassocieerd worden. Dat is juist het probleem. Het moet benoemd worden. Er moet op tafel komen waar de problemen spelen. Ik roep dus iedereen op: Gemeenten, scholen, ouders, buren, houd je ogen wagenwijd open en trek aan de bel als je iets hoort of ziet."