HEA! Sjittinte as jongesdream

As jonkje dreamde hy er al fan: mei in sjittinte op de merke stean. Dy jongesdream komt foar Pieter de With (54) út Aldehaske no út. De With kocht sa'n sjittinte en neamt dat ien fan de bêste besluten út syn libben oant no ta. Foar de hobby reizget hy no by merken en doarpsfeesten del.