RTV NOF kin 'Omroep van het Jaar' wurde

RTV NOF makket mei mear as hûndert frijwilligers radio, tv en ynternet. Bekende programma's binne bygelyks Rûnwei Sport en de Weekend Nieuwsshow. Mei-inoar binne acht omroppen nominearre. Dy moatte no in presintaasje jaan foar in faksjuery, dêr't ûnder oare direkteur Jurre Bosman fan de NPO en sjoernalist Ton Verlind yn sitte.



De winner wurdt op freed 14 juny bekend makke op de Avond van de Streekomroep yn Beeld en Geluid yn Hilversum. Neist de priis foar de bêste streekomrop wurde dan ek prizen útrikt foar radio- en tv-programma's en talintfolle jonge presintatoaren.