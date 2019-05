Fries Museum lit deminte âlderen opbloeie mei skilderijen

In besite oan in museum is foar in soad minsken in útstapke dêr't se net al te lang oer nei hoege te tinken. Je pakke de auto of fyts en je binne sa by de keunst. Mar hoe is dat as je âlder binne, of as je demint binne? It Fries Museum wol ek dizze minsken by de keunst belûke, en hat yn gearwurking mei de KwadrantGroep in spesjaal programma opset.