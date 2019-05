146 learlingen makken it eksamen Frysk

Op OSG Singelland yn Drachten diene fjirtjin learlingen it eksamen Frysk: acht fan de havo en seis fan it vwo. "De havo hat meastal trije teksten, no twa", fertelt dosinte Ans Wallinga. "Dus dat is even oars. De earste tekst gong oer jaan en krije. Dus ast in kado krijst, hoe giest dêr mei om? En ek hoe'tst in kado jaan moatst, de etikette om it jaan en krijen fan kado's. En de twadde gong oer sliep. Ik fûn it hiel aardige teksten."

Havist Wieger tinkt dat er it wol hellet. Mar de kop fan de tekst oer sliep fûn er net passen: "Dy tekst hjitte 'Europa sliept te min'. Mar ik fûn it net echt oer Europa gean spesifyk. It hie ek wol 'Nederlân sliept te min' wêze kinnen."