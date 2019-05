Dyk tusken Koatstertille en Bûtenpost nei de simmer oanpakt

Yn earste ynstânsje wie it de bedoeling om de Alde Dyk folslein foar it ferkear ôf te sluten, mar de gemeenteried wie it dêr net mei iens. De maksimum snelheid op it stik dyk is op dit stuit 60 kilometer yn 'e oere, mar in soad auto's hâlde har hjir net oan. Dit smyt gefaarlike sitewaasjes op foar fytsers en skoalgeande bern.

It plan is no om snelheidsremmers yn de dyk oan te bringen, en om de krusing fan de Alde Dyk mei it Nonnepaed en de Miedwei oan te passen sadat de rûte minder oanloklik is foar ferkear tusken Koatstertille en Bûtenpost.