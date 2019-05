Henk de Jong: "Opluchting, it hie beide kanten opkinnen"

"Hja sjogge dat it twa kanten opkin, dat is neikompetysjefuotbal." De Jong is dan ek bliid dat de wedstriid der opsit. Yn de wedstriid waard it hieltyd dreger foar De Graafschap om goed fuotbaljen te bliuwen, mar De Jong hat dêr in logyske reden foar: "Wy hawwe 34 wedstriden op de tiennen rûn. De earste helte fan de kompetysje hawwe wy it hiel dreech hân."

"Dêrnei hienen wy it op de rit, doe fuotbalden wy écht hiel goed. Lykas wedstriden by FC Grins en Excelsior en Heracles Almelo thús ferlernen wy, mar dy moast eins dik winne. Doe ebbe it wat fuort. Dan fernimst datst der net rjochstreeks yn bliuwst, dat wurke tsjin ús. Doe waarden wy wat ûnseker."

Cambuur hat ek in soad kansen krigen en it hie wier de oare kant opfalle kinnen, sa'n wedstriid wie it. Neffens De Jong is it dan ek net logysk om der fanút te gean dat in ploech as De Graafschap samar fan in ploech as Cambuur wint. Hy referearret oan Excelsior. Dy degradearren nei it twalûk tsjin RKC Waalwijk.

"Der sit net in soad ferskil tusken de earste tsien fan de Keuken Kampioen Divisie en De Graafschap. Ast yn de neikompetysje sitst, kin Cambuur frijút fuotbalje, want wy moatte der eins ynbliuwe. Onbewust krigest druk. Dat kinst net tsjinhâlde."