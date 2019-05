LIVEBLOG: De Europeeske ferkiezingen 2019

By de ferkiezingen foar it Europeesk Parlemint steane der foar boeren in soad jild en belangen op it spul. Ien fan de earste grutte saken dêr't it nije parlemint in beslút oer nimt, is it lânboubelied. Neffens Trienke Elshof fan LTO Noord binne de ferkiezingen dêrom hiel belangryk foar de boeren. Ferslachjouwer Bauke Deelstra prate mei har.