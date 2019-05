Trainer René Hake: "Heel zuur, maar we waren niet nauwkeurig genoeg"

It ferlies smyt teloarstelling op by Hake, dy't ynkoarten ôfskied nimt fan Cambuur. "Maar er zijn geen verwijten. We hebben kansen gekregen en ook de manier waarop we ze wilden creëren is gelukt. Dan gaat het erom dat we daar het maximale uithalen. Dat hebben we niet gedaan. We waren niet nauwkeurig genoeg."

Emoasjes by spilers

Nei ôfrin fan de wedstriid wiene guon Cambuurspilers emosjoneel. "Dat is wel mooi", neffens Hake. "Dat geeft ook aan dat ze er alles aan gedaan hebben om er iets uit te halen. Het zal ook naar hunzelf zo zijn van: verdorie, we hebben het laten liggen. Dan is het mooi dat die emotie er ook is. Dat moet ook zo zijn en dat moet je ze even laten."