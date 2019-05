Advys Ferd Crone oan Buma: "Hij is jurist: maar laat de regels soms in de kist"

Syn skipperjen tusken de wetten en bûten de rigels om saken regeljen wie in ûnderwurp dat faak werom kaam. Dat die ek bliken yn syn wurk foar LF2018. Sa hie er al ja sein op de hûn, de tredde reus fan de reuzen fan Royal de Luxe, wylst dat finansjeel noch net rûn wie. "Maar achteraf neemt niemand dat je kwalijk. Behalve de gemeenteraad.''

Yn de ôflevering waarden syn hichte- en djiptepunten bepraat, no't hy nei mear as alve jier stoppet as boargemaster fan Ljouwert en him stoarte sil op in nije útdaging yn de Earste Keamer.

Petearen

In gedicht fan Dichter fan Fryslân Tsjebbe Hettinga oer syn amtsperioade rekke him dúdlik en ek waarme reaksjes fan boargers, de berneboargemaster Sienna van Borkulo, Sjoerd Bootsma en ûndernimmer Baukje de Vries brochten iepen petearen op gong. Sa frege Sienna him wat syn leukste oantinken oan de gemeente Ljouwert is.

"In Friesland vinden mensen het leuk om dingen te organiseren. In de Randstad bluffen mensen veel maar doen ze niks, en in Friesland is het precies andersom. Vrijwilligers doen overal aan mee en zo bereiken we ontzettend veel samen'', sa seit Crone.