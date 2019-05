Cambuur net nei finale play-offs troch ferlies yn Doetinchem

Mei noch fiif minuten foar it skoft krige De Graafschap nei in oertrêding fan Andrejs Ciganiks in frije traap oan 'e râne fan it sechstjinmetergebiet. El Jebli skeat de bal dêrnei yn de muorre en op de hân fan Cambuurspiler Robbert Schilder en dus wiisde skiedsrjochter Siemen Mulder resolút nei de penaltystip. Benschop benutte dy bûtenkâns en brocht de ploech fan trainer Henk de Jong op 2-0.

Twadde helte

Krekt nei it skoft hie ynfaller Kevin van Kippersluis de oanslutingstreffer op 'e skuon, mar fan tichteby krige hy de bal net yn 'e goal fan keeper Hidde Jurjus. Efkes letter like De Graafschap te skoaren, mar it skot fan Bahoui waard tsjinholden troch Sambissa. Tsien minuten letter wie de thúsploech opnij tichteby de 3-0. Leeroy Owusu kaam op doelman Mous ôf, mar de útblinkende doelman Mous kaam as winner út de striid.

Cambuur gie yn de slotfaze noch mei man en macht op syk nei de oanslutingstreffer, mar foar de goal fan De Graafschap slagge der net in soad. De Doetinchemmers wiene fia Benschop mei in enoarme kâns noch wol tichteby de 3-0, mar hy skeat de bal in meter neist de goal. Yn de fiif minuten blessueretiid waard ek net mear skoard.